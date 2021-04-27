новости
новости
Регистрация
Тульский министр труда и соцзащиты рассказал, как работать на майских и как это будет оплачено

Тульский министр труда и соцзащиты рассказал, как работать на майских и как это будет оплачено

Андрей Филиппов – о работе и оплате труда с 4 по 7 мая.

По словам Андрея Филиппова, работодатели самостоятельно определяют численность сотрудников, обеспечивающих деятельность организации, и режим их работы с учетом требований трудового законодательства. Работники также могут быть переведены на дистанционный режим. Наличие в мае 2021 года нерабочих дней, определенных Указом, не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Оплата труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года производится в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. В то же время работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату работающим в эти дни.

1-3 и 8-10 мая — выходные праздничные дни, поэтому работа в них оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работникам, находящимся в отпуске в период с 4 по 7 мая, отпуск на эти дни не продлевается.

Если заработную плату по распорядку организации предполагалось выплатить с 4 по 7 мая, то теперь она должна быть начислена до 1 мая.

Все региональные выплаты будет перечисляться с 4 мая. Точные даты перечисления федеральных выплат будут дополнительно опубликованы здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 23:10 −2
Другие статьи по темам
Событие
работа на майских праздниках
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Эксперты подсчитали стоимость расходов на свадьбу в 2021 году
Эксперты подсчитали стоимость расходов на свадьбу в 2021 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.