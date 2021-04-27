Тульский министр труда и соцзащиты рассказал, как работать на майских и как это будет оплачено

Андрей Филиппов – о работе и оплате труда с 4 по 7 мая.

По словам Андрея Филиппова, работодатели самостоятельно определяют численность сотрудников, обеспечивающих деятельность организации, и режим их работы с учетом требований трудового законодательства. Работники также могут быть переведены на дистанционный режим. Наличие в мае 2021 года нерабочих дней, определенных Указом, не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Оплата труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года производится в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. В то же время работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату работающим в эти дни.

1-3 и 8-10 мая — выходные праздничные дни, поэтому работа в них оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работникам, находящимся в отпуске в период с 4 по 7 мая, отпуск на эти дни не продлевается.

Если заработную плату по распорядку организации предполагалось выплатить с 4 по 7 мая, то теперь она должна быть начислена до 1 мая.

Все региональные выплаты будет перечисляться с 4 мая. Точные даты перечисления федеральных выплат будут дополнительно опубликованы здесь.