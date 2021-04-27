В Тульской области найдены останки двух солдат вермахта

Фото поискового отряда «Дедославль».

Для поисковиков это был уже второй полевой выезд на территорию Шварцевского. Здесь в годы Великой Отечественной войны в ноябре-декабре 1941 г. проходили бои частей Советской Армии с войсками вермахта.

В ходе беседы с местными жителями поисковики установили место воинского захоронения. Но более точного ответа о том, кто покоится здесь – солдаты вермахта или бойцы РККА, они не получили.

– Был произведен разведывательный шурф в указанном месте, в ходе которого были обнаружены останки двух солдат вермахта. При одном солдате была найдена половинка «смертного жетона» (69 пехотный полк, 3 танковая дивизия), нательные пуговицы, фрагменты фурнитуры, – пишут поисковики.

Предположительно, солдаты погибли в середине декабря 1941 года. После детального разговора с местными жителями и проведения эксгумационных работ выяснилось, что солдаты были обмотаны проволокой, стянуты на край оврага с помощью строительной скобы и закопаны с помощью «шахтерки» весной 1942 года.



Думается, что немцы отступали быстро, времени похоронить своих солдат должным образом у них не было, жетон был отломлен, тела брошены. Они пролежали там до весны 1942 года, а потом были захоронены.

Поисковики передадут останки представителям «Фольксбунда» (Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями (нем. Volksbund). – Прим. ред.) для дальнейшего перезахоронения.