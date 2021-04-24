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В Тульской области из-за непогоды отменили общерегиональный субботник

В Тульской области из-за непогоды отменили общерегиональный субботник

Масштабная уборка была запланирована во всех районах города и области, но из-за дождя и ветра она не состоялась.

В Тульской области из-за дождя и ветра были отменены все мероприятия, запланированные в рамках общерегионального субботника. Генеральные уборки должны были пройти во всех муниципальных образованиях, а также на крупных предприятиях.

Кстати, запланированной редакцией Myslo посадке очередной Аллеи Доброты непогода никак не помешала – 50 молодых клёнов были высажены нашей дружной командой на Восточном обводе, рядом с Ледовым дворцом.

Было мокро, жарко и весело! Подробности и фоторепортаж – совсем скоро на Myslo.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:55 +7
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