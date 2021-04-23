«Накажи автохама»: на Веневском шоссе Opel рассекал по встречной полосе

Кадр из видео.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня на повестке дня – езда по встречной полосе. Опасный и противозаконный манёвр продемонстрировал водитель Opel Astra с госномером У132УЕ71.

Согласно данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло в четверг, 22 апреля, в 06.49 на Веневском шоссе. Водитель легковушки объехал остановившийся на светофоре поток машин по встречной и, перестроившись на перекрестке, продолжил движение.

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