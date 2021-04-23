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«Накажи автохама»: на Веневском шоссе Opel рассекал по встречной полосе
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: на Веневском шоссе Opel рассекал по встречной полосе

Нарушение попало в объектив видеорегистратора нашего читателя.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня на повестке дня – езда по встречной полосе. Опасный и противозаконный манёвр продемонстрировал водитель Opel Astra с госномером У132УЕ71.

Согласно данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло в четверг, 22 апреля, в 06.49 на Веневском шоссе. Водитель легковушки объехал остановившийся на светофоре поток машин по встречной и, перестроившись на перекрестке, продолжил движение.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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