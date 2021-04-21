новости
новости
Регистрация
В Туле определен «Шумахер месяца»

В Туле определен «Шумахер месяца»

Он побил предыдущий рекорд скорости передвижения и «улучшил» результат на 22 км/ч.

Тульские водители бьют рекорды скорости. Звание «Шумахер месяца» присвоено гонщику, который 13 апреля разогнался на проспекте Ленина в сторону ул. Советской до 148 км/ч. Это почти в шесть раз больше средней скорости по Туле за прошедшую неделю – 25,6 км/ч. Средняя скорость передвижения, кстати, выросла в сравнении с началом апреля на 0,7 км/ч. Об этом сообщает ситуационный информационно-аналитический центр «Компас».

Отмечается также, что в общем за неделю зафиксировано 109 случаев превышения скорости на дорогах Тулы.

Напомним, предыдущий рекорд скорости составлял 126 км/ч. Он был зафиксирован 3 февраля. Автомобиль пролетел в 00.50 по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Чапаева до Демидовской плотины.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:42 −1
Другие статьи по темам
Событие
рекорд скоростишумахер
Место
Тула
Прочее
ситуационный информационно-аналитический центр Компас

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистка «Тулицы» получила вызов в сборную России
Волейболистка «Тулицы» получила вызов в сборную России
В Кимовске осужден ковид-диссидент, побивший полицейского в магазине
В Кимовске осужден ковид-диссидент, побивший полицейского в магазине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.