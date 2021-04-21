В Туле определен «Шумахер месяца»

Он побил предыдущий рекорд скорости передвижения и «улучшил» результат на 22 км/ч.

Тульские водители бьют рекорды скорости. Звание «Шумахер месяца» присвоено гонщику, который 13 апреля разогнался на проспекте Ленина в сторону ул. Советской до 148 км/ч. Это почти в шесть раз больше средней скорости по Туле за прошедшую неделю – 25,6 км/ч. Средняя скорость передвижения, кстати, выросла в сравнении с началом апреля на 0,7 км/ч. Об этом сообщает ситуационный информационно-аналитический центр «Компас».

Отмечается также, что в общем за неделю зафиксировано 109 случаев превышения скорости на дорогах Тулы.

Напомним, предыдущий рекорд скорости составлял 126 км/ч. Он был зафиксирован 3 февраля. Автомобиль пролетел в 00.50 по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Чапаева до Демидовской плотины.