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В Кимовске осужден ковид-диссидент, побивший полицейского в магазине

В Кимовске осужден ковид-диссидент, побивший полицейского в магазине

Нарушитель закона отделался штрафом.

В Кимовске местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского.
 
Судом установлено, что 11 марта сотрудник полиции зашел в магазин «Пятерочка» – рассказать кимовчанам о необходимости носить средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса. В ответ на слова полицейского пьяный обвиняемый, у которого не было маски, подошел к нему и несколько раз ударил по ноге и лицу. 
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.
 
 
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