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Юные тульские волейболистки взяли серебро на межрегиональном турнире
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные тульские волейболистки взяли серебро на межрегиональном турнире

Соревнования были посвящены Дню космонавтики.

В тульской спортшколе «Игровые виды спорта» состоялся Межрегиональный турнир по волейболу среди команд девушек 11-12 лет, посвященный Дню космонавтики. В соревнованиях участвовали юные волейболистки из Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Щекино.

Победу в них одержали волейболистки из Санкт-Петербурга. Хозяйки турнира заняли второе место, проиграв в упорной борьбе только одну партию со счётом 2:0 (27:29, 23:25). Юных спортсменок тренирует Валерия Владимировна Новикова. На третьем месте – волейболистки из Щекино.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:33 0
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