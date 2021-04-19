Юные тульские волейболистки взяли серебро на межрегиональном турнире

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульской спортшколе «Игровые виды спорта» состоялся Межрегиональный турнир по волейболу среди команд девушек 11-12 лет, посвященный Дню космонавтики. В соревнованиях участвовали юные волейболистки из Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Щекино.

Победу в них одержали волейболистки из Санкт-Петербурга. Хозяйки турнира заняли второе место, проиграв в упорной борьбе только одну партию со счётом 2:0 (27:29, 23:25). Юных спортсменок тренирует Валерия Владимировна Новикова. На третьем месте – волейболистки из Щекино.