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Число заболевших гриппом и ОРВИ снижается в Тульской области

Число заболевших гриппом и ОРВИ снижается в Тульской области

За неделю зафиксировано более 4600 случаев заражения.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Тульской области зарегистрировано 4640 случаев ОРВИ – на 43% ниже эпидпорога и на 6,4% ниже заболеваемости предыдущей недели.

2173 случая заболевания приходятся на Тулу. Сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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вчера, в 22:30 +1
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