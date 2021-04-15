Число заболевших гриппом и ОРВИ снижается в Тульской области
За неделю зафиксировано более 4600 случаев заражения.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Тульской области зарегистрировано 4640 случаев ОРВИ – на 43% ниже эпидпорога и на 6,4% ниже заболеваемости предыдущей недели.
2173 случая заболевания приходятся на Тулу. Сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
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