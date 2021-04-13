«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!

Чаще всего читатели Myslo присылают в редакцию снимки автомобилей, водители которых паркуются в не предназначенных для этого местах. Публикуем новую подборку снимков:

«Это около ДК комбайностроителей, стоянка для инвалидов. Приехали рабочие, которые делают в здании ДК ремонт. Дата снимка 09.04.2021, 12.20», – сообщил автор.

«Тула, ул. Курковая, 13, третий подъезд. Нарушает ПДД систематически. Дата съемки: 09.04.2021, 19.32», – сообщил автор снимка.

«Вот такой газон в Шатске на ул. Садовой, 14. Администрации поселка, похоже, наплевать на эту ситуацию. Дата съемки 11.04.2021, примерно 17.20», – прокомментировал автор снимков.

«Ул. Марата, 35. Дата съемки 12.04.2021, 08.05», – сообщил автор фото.

«Все та же остановка возле больницы в поселке Ленинский. Хамы! Людям негде стоять. Дата съемки 12.04.2021, 10.40», – возмущен автор снимка.

«Kia Ceed припаркован на тротуаре придомовой территории по адресу: Тула, Зареченский район, ул. Максима Горького, 37. Дата съемки: 10.04.2021, 11.00», – сообщил автор снимка.

«Я житель дома №36 по ул. Бундурина. Вот этот стоит на газоне постоянно. Писал ему записки, но реакции никакой. Пожалуйста, разместите его как автохама. Дата съемки 12.04.2021, 16.07», – сообщил автор фото.

«За многолетнее проживание по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 14-а никто ни смел оборудовать себе парковку на придомовой территории, а уж тем более на газоне. Появился новый сосед у нас и решил, что он король. Я написала жалобу в ГАИ, те переадресовали администрации. Буду писать дальше. От вас попрошу обнародовать этого хама! А вчера поздно вечером вместе с женой он отсыпал под стоянку себе место на газоне щебенкой», – возмущается автор снимков.

«Поселок Молодежный, ул. Центральная, 15, заезд на газон. Ну вот что с этими товарищами делать?.. Дата съемки 10.04.2021, 12.53», – прокомментировал автор фото.

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