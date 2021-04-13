«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!
Публикуем подборку снимков от наших пользователей.
«Вот такой газон в Шатске на ул. Садовой, 14. Администрации поселка, похоже, наплевать на эту ситуацию. Дата съемки 11.04.2021, примерно 17.20», – прокомментировал автор снимков.
«Ул. Марата, 35. Дата съемки 12.04.2021, 08.05», – сообщил автор фото.
«Все та же остановка возле больницы в поселке Ленинский. Хамы! Людям негде стоять. Дата съемки 12.04.2021, 10.40», – возмущен автор снимка.
«Kia Ceed припаркован на тротуаре придомовой территории по адресу: Тула, Зареченский район, ул. Максима Горького, 37. Дата съемки: 10.04.2021, 11.00», – сообщил автор снимка.
«За многолетнее проживание по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 14-а никто ни смел оборудовать себе парковку на придомовой территории, а уж тем более на газоне. Появился новый сосед у нас и решил, что он король. Я написала жалобу в ГАИ, те переадресовали администрации. Буду писать дальше. От вас попрошу обнародовать этого хама! А вчера поздно вечером вместе с женой он отсыпал под стоянку себе место на газоне щебенкой», – возмущается автор снимков.
«Поселок Молодежный, ул. Центральная, 15, заезд на газон. Ну вот что с этими товарищами делать?.. Дата съемки 10.04.2021, 12.53», – прокомментировал автор фото.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.