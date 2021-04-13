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«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!

«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!

Публикуем подборку снимков от наших пользователей.

Чаще всего читатели Myslo присылают в редакцию снимки автомобилей, водители которых паркуются в не предназначенных для этого местах. Публикуем новую подборку снимков:
 
«Это около ДК комбайностроителей, стоянка для инвалидов. Приехали рабочие, которые делают в здании ДК ремонт. Дата снимка 09.04.2021, 12.20», – сообщил автор.
 
 
 

«Тула, ул. Курковая, 13, третий подъезд. Нарушает ПДД систематически. Дата съемки: 09.04.2021, 19.32», – сообщил автор снимка.
 
 

 

 

«Вот такой газон в Шатске на ул. Садовой, 14. Администрации поселка, похоже, наплевать на эту ситуацию. Дата съемки 11.04.2021, примерно 17.20», – прокомментировал автор снимков.

 
 

 

«Ул. Марата, 35. Дата съемки 12.04.2021, 08.05», – сообщил автор фото.

 

 

«Все та же остановка возле больницы в поселке Ленинский. Хамы! Людям негде стоять. Дата съемки 12.04.2021, 10.40», – возмущен автор снимка.

 

 

«Kia Ceed припаркован на тротуаре придомовой территории по адресу: Тула, Зареченский район, ул. Максима Горького, 37. Дата съемки: 10.04.2021, 11.00», – сообщил автор снимка.

 
 
«Я житель дома №36 по ул. Бундурина. Вот этот стоит на газоне постоянно. Писал ему записки, но реакции никакой. Пожалуйста, разместите его как автохама. Дата съемки 12.04.2021, 16.07», – сообщил автор фото.
 
 
 
 
 

 

«За многолетнее проживание по адресу Тула, ул. Маршала Жукова, 14-а никто ни смел оборудовать себе парковку на придомовой территории, а уж тем более на газоне. Появился новый сосед у нас и решил, что он король. Я написала жалобу в ГАИ, те переадресовали администрации. Буду писать дальше. От вас попрошу обнародовать этого хама! А вчера поздно вечером вместе с женой он отсыпал под стоянку себе место на газоне щебенкой», – возмущается автор снимков.

 

 

«Поселок Молодежный, ул. Центральная, 15, заезд на газон. Ну вот что с этими товарищами делать?.. Дата съемки 10.04.2021, 12.53», – прокомментировал автор фото. 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:11 +5
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