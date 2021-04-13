Новомосковский Дворец культуры ГРЭС отказались признавать объектом культурного наследия

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Ансамбль новомосковского Дворца культуры ГРЭС не включили в список объектов культурного значения. В ходе историко-культурной экспертизы комплекс не набрал нужного количества баллов, хотя, судя по заключению экспертов, признаками объекта культурного наследия всё же обладает.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия издала приказ об отказе во включении объекта «Ансамбль Дворца культуры ГРЭС: Дворец культуры, пропилеи, сквер», 40-50-е годы ХХ века в Перечень объектов культурного наследия.

ДК построен в 1951 году и находится в Новомосковске на улице 1-я Транспортная. По мнению экспертов, здание не является уникальным.