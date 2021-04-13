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Убийство женщины в новомосковском ТЦ: завершено расследование уголовного дела

Убийство женщины в новомосковском ТЦ: завершено расследование уголовного дела

15 февраля Михаил Миллер застрелил экс-супругу в салоне красоты, расположенном в торговой галерее «Маяковка».

В Новомосковске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном хранении оружия и убийства.

Напомним, 15 февраля Михаил Миллер приехал в ТЦ, перед входом натянул на лицо медицинскую маску, поднялся в салон красоты, выставил оттуда мастера, которая делала его жене педикюр. Некоторое время он просто кричал на женщину, а потом, прицелившись ей в голову, выстрелил. Затем убрал обрез в рюкзак и спокойно, никуда не торопясь, покинул ТЦ.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:25 0
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