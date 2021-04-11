Фото: vk.com/id238564018
Туляк призывает не уничтожать мозаику прошлого века на Центральном стадионе
Мужчина считает, что это замечательное произведение искусства советского времени.
Туляк Владимир Щербаков сообщил на своей страничке в социальной сети, что во время ремонта велотрека на Центральном стадионе Тулы обнаружили красивую мозаику 1970-х годов. По его словам, в региональном Министерстве спорта заявили, что композиция не имеет художественной ценности.
«Повторяется ситуация с ДКЖ, когда с фасада была сбита лепнина 1950-х годов. Мозаику необходимо сохранить, как замечательное произведение искусства советского времени! Тем более, что в ней нет идеологии. Друзья, поддержите сохранение мозаики лайками и перепостом», — написал Владимир Щербаков.