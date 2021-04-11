Туляк призывает не уничтожать мозаику прошлого века на Центральном стадионе

Фото: vk.com/id238564018

Туляк Владимир Щербаков сообщил на своей страничке в социальной сети, что во время ремонта велотрека на Центральном стадионе Тулы обнаружили красивую мозаику 1970-х годов. По его словам, в региональном Министерстве спорта заявили, что композиция не имеет художественной ценности.