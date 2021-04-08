Михаил Грязев покидает пост ректора ТулГУ

По некоторой информации, на днях университету представят кандидатуру нового руководителя.

Михаил Грязев покидает пост ректора Тульского государственного университета. Эту информацию Михаил Васильевич подтвердил изданию «Молодой коммунар».

На днях вузу представят кандидатуру нового руководителя. По данным СМИ, им может стать проректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова Олег Кравченко.

В пресс-службе тульского вуза пока воздержались от официальных комментариев.

Отметим, что Михаил Грязев занимал пост ректора ТулГУ на протяжении 15 лет.