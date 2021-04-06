В Туле из магазина изъяли незаконную одежду и обувь на 800 тысяч рублей
Проверку провели в магазине «Планета Одежда Обувь» на Одоевском шоссе.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведены мероприятия по контролю в магазине «Планета Одежда Обувь» в Туле на Одоевском шоссе, 116. По результатам проверки выявлены факты реализации обуви и одежды с нарушениями требований к маркировке, предусмотренной техническим регламентом, и с отсутствием документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям.
По итогам расследования приостановлена реализация 846 пар обуви и 345 изделий легкой промышленности на сумму 813,4 тысячи рублей. В отношении виновного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 14.45 КоАП РФ.
Санкция по статьям предусматривает наложение штрафа до 300 тысяч рублей.