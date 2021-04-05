В тульском МФЦ открылся пункт вакцинации от COVID-19

Фото: пресс-служба минздрава Тульской области.

Сделать прививку можно без предварительной записи, имея на руках паспорт и СНИЛС.

Пункт вакцинации организован в одном из кабинетов МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, 47. Там дежурят сотрудники Тульской городской клинической больницы №2 им. Лазарева. Перед прививкой необходимо заполнить согласие на процедуру, пройти осмотр врача, измерить температуру и давление.

Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями. Для введения второго компонента нужно будет посетить МФЦ на 21-й день после первой прививки. Прививочный пункт будет работать с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.