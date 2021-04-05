новости
новости
Регистрация
В тульском МФЦ открылся пункт вакцинации от COVID-19
Фото: пресс-служба минздрава Тульской области.

В тульском МФЦ открылся пункт вакцинации от COVID-19

Сделать прививку можно без предварительной записи, имея на руках паспорт и СНИЛС.

Пункт вакцинации организован в одном из кабинетов МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, 47. Там дежурят сотрудники Тульской городской клинической больницы №2 им. Лазарева. Перед прививкой необходимо заполнить согласие на процедуру, пройти осмотр врача, измерить температуру и давление.

Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями. Для введения второго компонента нужно будет посетить МФЦ на 21-й день после первой прививки. Прививочный пункт будет работать с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.

Вакцинация проводится без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 21:15 −2
Другие статьи по темам
Событие
вакцинация от COVID-19пункт вакцинациикоронавирусвакцинатульские МФЦ
Место
ТулаЗаречье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 6 апреля
Где в Туле не будет света 6 апреля
Тулячка Екатерина Милованова претендует на место в отряде космонавтов
Тулячка Екатерина Милованова претендует на место в отряде космонавтов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.