Фото: пресс-служба минздрава Тульской области.
В тульском МФЦ открылся пункт вакцинации от COVID-19
Сделать прививку можно без предварительной записи, имея на руках паспорт и СНИЛС.
Пункт вакцинации организован в одном из кабинетов МФЦ по адресу: ул. Октябрьская, 47. Там дежурят сотрудники Тульской городской клинической больницы №2 им. Лазарева. Перед прививкой необходимо заполнить согласие на процедуру, пройти осмотр врача, измерить температуру и давление.
Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями. Для введения второго компонента нужно будет посетить МФЦ на 21-й день после первой прививки. Прививочный пункт будет работать с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00.
Вакцинация проводится без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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