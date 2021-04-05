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Где в Туле не будет света 6 апреля

Где в Туле не будет света 6 апреля

Отключения пройдут с 10.00 до 17.00.

Во вторник они запланированы по следующим адресам:

  • ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
  • ул. Токарева, 76,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 1, 2, 4,
  • ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
  • ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • пр. Ленина, 53-а, 53,
  • Одоевское шоссе, 104,
  • ул. М. Жукова, 8-б,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 118-а, 29-73 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2,
  • п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
  • ул. Скуратовская, 123, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117,
  • ул. Калинина, 1-б,
  • пер. Пушкинский, 5,
  • ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 10-а, 3,
  • пер. Лермонтовский, 2,
  • ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • ул. Менделеева, 1, 2,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.), 61, 68-а, 70, 72,
  • ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.), 63, 63-б,
  • ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 4-й пр-д, 47, 64,
  • ул. Кооперативная, 22,
  • ул. Привокзальная, 58, 60, 62, 64,
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 1, 2, 3, 12,
  • ул. Дронова, 1, 2/4.
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вчера, в 21:50 0
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