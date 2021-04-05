Где в Туле не будет света 6 апреля
Отключения пройдут с 10.00 до 17.00.
Во вторник они запланированы по следующим адресам:
- ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
- ул. Токарева, 76,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1, 2, 4,
- ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
- ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- пр. Ленина, 53-а, 53,
- Одоевское шоссе, 104,
- ул. М. Жукова, 8-б,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 118-а, 29-73 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 2,
- п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
- ул. Скуратовская, 123, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117,
- ул. Калинина, 1-б,
- пер. Пушкинский, 5,
- ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 10-а, 3,
- пер. Лермонтовский, 2,
- ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.), 61, 68-а, 70, 72,
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.), 63, 63-б,
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кооперативная, 22,
- ул. Привокзальная, 58, 60, 62, 64,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 1, 2, 3, 12,
- ул. Дронова, 1, 2/4.
Другие статьи по темам
Событие
Место