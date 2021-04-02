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Тульские судебные приставы проведут день открытых дверей

Тульские судебные приставы проведут день открытых дверей

Все желающие смогут узнать о том, как устроиться на работу в ведомство.

В четверг, 8 апреля, в Управлении ФССП России по Тульской области пройдет «День открытых дверей», посвященный вопросам трудоустройства.

В этот день сотрудники Управления расскажут соискателям об основных направлениях своей работы, актуальных вакансиях, условиях приема на работу и квалификационных требованиях.

День открытых дверей пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1. При себе необходимо иметь паспорт и средства индивидуальной защиты.

Справки можно получить по телефонам: 35-94-20 и 35-57-79.

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Место
Тула

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