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В Туле пятый день ищут 32-летнего мужчину

В Туле пятый день ищут 32-летнего мужчину

Сергей Славков также может находиться в Курске.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего Сергея Славкова, который пропал 25 марта. Уточняется, что мужчина может находиться в Курске.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, волосы русые. Одежда: предположительно, тёмно-синяя куртка или бело-сине-красная куртка с надписью «Россия», синие джинсы, серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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