В Туле пятый день ищут 32-летнего мужчину

Сергей Славков также может находиться в Курске.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего Сергея Славкова, который пропал 25 марта. Уточняется, что мужчина может находиться в Курске.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, волосы русые. Одежда: предположительно, тёмно-синяя куртка или бело-сине-красная куртка с надписью «Россия», синие джинсы, серые кроссовки.