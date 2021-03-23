Какие дома Тулы будут обесточены 24 марта
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Перекопская, 5а, 7, 7а, 8, 9, 10;
- ул. Некрасова, 56, 58, 60;
- ул. Демьянова, 24, 35, 43а, 45а, 43б, 45б, 37, 39, 41а;
- ул. Майская, 1, 3;
- ул. Вильямса, 46, 36 к. 1;
- Демидовская плотина, 13а, 2–14 (четн.), 13–27 (нечетн.), 37, 59, 33а, 31, 20;
- ул. Пробная, 1–35 (нечетн.), 2–44 (четн.);
- ул. Осташева, 53а, 53–75 (нечетн.), 50–66 (четн.);
- ул. Чапаева, 1а, 1–13 (нечетн.), 6–18 (четн.);
- пр-д Тульский, 1–3 (нечетн.);
- ул. Переносная, 2–7;
- ул. Железнодорожная, 1, 2–10, 1б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 2а, 1в;
- ул. Кропоткина, 3–23;
- ул. Куренкова, 2–42 (четн.), 1–37 (нечетн.), 37а;
- ул. Токарева, 2–9;
- ул. Немцова, 5б;
- ул. Шухова, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 5в;
- ул. Гагарина, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;
- ул. К. Маркса, 86–126 (четн.), 126а, 79–115 (нечетн.);
- ул. М. Смирнова, 26–40 (четн.), 41–53 (нечетн.);
- ул. Л. Толстого, 33–43 (нечетн.), 34, 36;
- ул. Тимирязева, 15–25 (нечетн.), 18–22 (четн.);
- ул. Оборонная, 52;
- ул. Демонстрации, 136, 137, 139, 25, 42–46, 46а;
- ул. Дм. Ульянова, 22–32 (четн.);
- ул. Первомайская, 35-47 (нечетн.), 62, 64, 66;
- пер. Серебровский, 1–7 (нечетн.), 2–8 (четн.);
- ул. Луговая, 2–8 (четн.), 3, 5;
- п. Октябрьский, 1-й пр-д, 1–8, 47–53 (нечетн.);
- 8-й пр-д, 2–32 (четн.), 1–25 (нечетн.);
- 9-й пр-д, 21;
- 10-й пр-д, 21;
- ул. Сундукова, 2–24 (четн.), 1–15 (нечетн.);
- ул. Судейского, 40–48 (четн.), 33;
- п. Южный, ул. Клубная, 15–27 (нечетн.), 27, 4–14 (четн.), 20, 22, 24, 26;
- ул. Лесная, 1, 2.
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