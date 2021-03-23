В муниципальных кинотеатрах Тульской области детям бесплатно покажут киноновинки

В 19 муниципальных кинотеатрах Тульской области стартовал очередной этап «Киномарафона». С 22 по 31 марта дети могут посмотреть одну из четырех отечественных современных кинокартин:

«Пальма» (режиссер Александр Домогаров, 6+);

«Сторожевой пес Верный» (режиссер Дмитрий Чирков, 12+);

«Белка и Стрелка: Карибская тайна» (режиссер Екатерина Шабанова, 0+);

«Огонек-Огниво» (режиссер Константин Щекин, 6+).

«Киномарафон» – это кинопоказы для детей из отдаленных населенных пунктов Тульской области, а также для детей из малоимущих и многодетных семей. Это социальный проект по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поэтому все киносеансы бесплатны.

Учредитель «Киномарафона» – Министерство культуры Тульской области, организатор – центр развития кино Объединения центров развития культуры. Расписание киносеансов можно найти здесь.