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В муниципальных кинотеатрах Тульской области детям бесплатно покажут киноновинки

В муниципальных кинотеатрах Тульской области детям бесплатно покажут киноновинки

В 3D-кинозалах региона до 31 марта пройдет очередной этап «Киномарафона».

В 19 муниципальных кинотеатрах Тульской области стартовал очередной этап «Киномарафона». С 22 по 31 марта дети могут посмотреть одну из четырех отечественных современных кинокартин:

  • «Пальма» (режиссер Александр Домогаров, 6+);
  • «Сторожевой пес Верный» (режиссер Дмитрий Чирков, 12+);
  • «Белка и Стрелка: Карибская тайна» (режиссер Екатерина Шабанова, 0+);
  • «Огонек-Огниво» (режиссер Константин Щекин, 6+).

«Киномарафон» – это кинопоказы для детей из отдаленных населенных пунктов Тульской области, а также для детей из малоимущих и многодетных семей. Это социальный проект по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поэтому все киносеансы бесплатны.

Учредитель «Киномарафона» – Министерство культуры Тульской области, организатор – центр развития кино Объединения центров развития культуры. Расписание киносеансов можно найти здесь.

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