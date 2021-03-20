В Белевском районе построят новый мост через реку Веженка

Окончиться работы должны не позднее 15 ноября 2021 года.

В 2021 году мост через р.Веженка на 110 км автомобильной дороги Тула-Белев будет построен новый мост. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Сообщается, что максимальная сумма контракта – 136,195 млн рублей. Работы должны начаться с момента заключения договора и окончиться не позднее 15 ноября 2021 года.

За это время подрядчик должен демонтировать старый недостроенный мост и возвести новый, заасфальтировать проезжую часть, тротуар, установить барьерное ограждение и освещение, нанести дорожную разметку.