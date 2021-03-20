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Туляки просят вернуть остановку в поселке Южный для автобусов

Туляки просят вернуть остановку в поселке Южный для автобусов

Особенно тяжко от такой модернизации приходится пожилым жителям, им приходится до 1,5 км идти теперь до остановки.

В редакцию Myslo обратилась родственница одной из жителей пос. Южный Большой Тулы. Она рассказала, что в поселке отменили остановку общественного транспорта и из-за этого теперь жителям приходится ходить до трассы более 1,5 км.

«Автобусы «Тула-Никольское» (Дубенский и Ленинский район) более 40 лет ездили по одному маршруту и остановки были как положено. На данный момент столкнулись с проблемой: отменили остановку в поселке Южный, при том что в данном поселке располагается МЧС и их семьи живут, рядом деревня Кураково, где уже много десятилетий живут люди, которые автобусом пользуются. Моей бабушке 85 лет и ей тяжело от деревни идти к новой остановке – это примерно в 1,5 км от прежней! Как можно так издеваться над людьми, так много пожилых людей! Не все имеют возможность ездить на машине. Просьба разобраться и восстановить маршрут. Много лет остановка была!» – рассказала Лилия Родионова.

На фото: 1 – остановка, которую отменили, 2 – остановка, куда приходится идти:

  

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:04 +2
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