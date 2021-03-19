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Опубликованы новые правила размещения нестационарных торговых объектов в Туле
Фото из архива Myslo.ru.

Опубликованы новые правила размещения нестационарных торговых объектов в Туле

Документ, регламентирующий правила размещения нестационарных торговых объектов в Туле, размещен на сайте администрации города.

Отмечается, что палатки, развалы и прочие некапитальные объекты торговли нельзя размещать:

1) под козырьками вестибюлей, в арках зданий;

2) на газонах;

3) на детских, спортивных площадках и площадках для отдыха;

4) на транспортных стоянках;

5) ближе 25 м от вентиляционных шахт; ближе 10 м от окон жилых помещений и витрин торговых предприятий;

6) ближе 1 м от ствола дерева;

7) не допускается включать в Схему размещения НТО места размещения, нарушающие противопожарные требования.

Исключение из схемы места размещения НТО возможно, если на ее месте или вблизи планируется капитальное строительство, реконструкция или благоустройство территории, строительство новых или изменение существующих автомобильных дорог и т.д., а также, если участок нужно изъять для государственных или муниципальных нужд. Поводом также может послужить отсутствие интереса со стороны предпринимателей в течение года к предложенной площадке. 

Расходы по благоустройству места установки и эксплуатации, а также демонтажу НТО несет лицо, с которым заключен договор на размещение НТО. Если при установке были нарушено благоустройство, то оно должно быть восстановлено в течение 10 дней.

Владелец нестационарной торговой точки должен обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз ТБО и иных отходов от использования объекта.

Более подробно с документом можно ознакомиться на сайте администрации города.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:10 +1
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