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Тульские спортсменки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

Тульские спортсменки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

Девочки – воспитанницы спортивной школы «Триумф».

В Орехово-Зуево Московской области завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». В состязаниях приняли участие более 500 спортсменок в составе 90 команд.

Воспитанницы тульской спортивной школы «Триумф» успешно выступили на турнире. В индивидуальной программе золото завоевала Александра Артемьева, в групповых упражнениях второе место заняла команда «Прима».

Спортсменки тренируются под руководством тренера С. В. Иванковой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:04 +3
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