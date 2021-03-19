Тульские спортсменки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
Девочки – воспитанницы спортивной школы «Триумф».
В Орехово-Зуево Московской области завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». В состязаниях приняли участие более 500 спортсменок в составе 90 команд.
Воспитанницы тульской спортивной школы «Триумф» успешно выступили на турнире. В индивидуальной программе золото завоевала Александра Артемьева, в групповых упражнениях второе место заняла команда «Прима».
Спортсменки тренируются под руководством тренера
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