Тульские спортсменки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике

В Орехово-Зуево Московской области завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». В состязаниях приняли участие более 500 спортсменок в составе 90 команд.

Воспитанницы тульской спортивной школы «Триумф» успешно выступили на турнире. В индивидуальной программе золото завоевала Александра Артемьева, в групповых упражнениях второе место заняла команда «Прима».