В Туле прочищают ливневую канализацию

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как сообщили в администрации города, уже очищены решетки дождеприемных колодцев от снега, льда и грязи, прочищены колодцы по проспекту Ленина, Красноармейскому проспекту, на улицах Степанова, Луначарского, Курковой, Фрунзе, Демонстрации, Советской, Ложевой и др.

Проведены работы по очистке открытых кюветов и водопропускных труб на улицах Литейной, Арсенальной, Ряжской. Прочищено 1500 погонных метров кюветов и 600 метров водопропускных труб.