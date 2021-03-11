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В Дубне администрация оформила в собственность бесхозный храм

В Дубне администрация оформила в собственность бесхозный храм

Сделала она это только после прокурорской проверки и обращения ведомства в суд.

Прокуратура Дубенского района на территории муниципалитета провела проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности. 

Установлено, что вопреки требованиям закона здание бывшей Михайло-Архангельской церкви в с. Бабошино Дубенкого района, не имеющее собственника, не было поставлено администрацией на учет в территориальном органе ФРС в качестве бесхозного имущества, что является препятствием для оформления указанного объекта в муниципальную собственность. 

По результатам проверки прокуратура района приняла комплекс мер реагирования.

Во исполнение решения суда, вынесенного по иску прокурора, орган местного самоуправления поставил объект недвижимости на учет как бесхозное имущество.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:12 +2
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бесхозный храм
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ДубнаТульская область

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