В Дубне администрация оформила в собственность бесхозный храм

Сделала она это только после прокурорской проверки и обращения ведомства в суд.

Прокуратура Дубенского района на территории муниципалитета провела проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности.

Установлено, что вопреки требованиям закона здание бывшей Михайло-Архангельской церкви в с. Бабошино Дубенкого района, не имеющее собственника, не было поставлено администрацией на учет в территориальном органе ФРС в качестве бесхозного имущества, что является препятствием для оформления указанного объекта в муниципальную собственность.

По результатам проверки прокуратура района приняла комплекс мер реагирования.

Во исполнение решения суда, вынесенного по иску прокурора, орган местного самоуправления поставил объект недвижимости на учет как бесхозное имущество.