Уполномоченным представителем губернатора Тульской области назначена Надежда Школкина

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Она будет взаимодействовать с муниципальными депутатами.

На должность уполномоченного представителя губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований назначена Надежда Школкина. По информации сайта общественницы, назначение состоялось еще 3 марта.

Надежда Школкина — депутат Госдумы V и VI созыва, общественный деятель. Школкина стала автором 67 законопроектов и около 700 поправок к Федеральным законам.

По данным из открытых источников, Надежда Васильевна Школкина родилась в 1970 года в Саранске. Окончила Московский кооперативный институт Центросоюза СССР и Московскую школу экономики.

Работала в коммерческих организациях, была гендиректором многопрофильного завода по углубленной переработке сельскохозяйственной продукции и сырья.

Член партии «Единая Россия» с 2007 года, член Общественной палаты до 2011 года. Кандидат экономических наук.

С 2011 по 2016 года — депутат Госдумы.