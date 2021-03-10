В России могут освободить от НДФЛ людей с небольшим доходом

Проект закона предполагает освобождение от подоходного налога россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), а для всех остальных вводит налог, растущий в зависимости от размера годового дохода, сообщает «Ъ».

С 1 января 2021 года в России уже действует прогрессивная налоговая шкала, однако она предполагает только налог в размере 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн руб. в год.

Теперь предлагается для доходов свыше 204 тыс. руб. в год оставить ставку 13%, свыше 5 млн — 15%, свыше 10 млн — 1,3 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн руб., а для доходов свыше 100 млн руб. в год — 23,8 млн руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.

Автор законопроекта считает, что это позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации.

Согласно закону, налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года. Кроме того, его освободят от уплаты соответствующих сумм пеней, если он самостоятельно перечислит в бюджетную систему налог до 1 июля 2021 года.