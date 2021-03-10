«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные нашими читателями в рубрику «Накажи автохама». Пользователь Илья поделился с нами видео, снятым видеорегистратором его автомобиля в районе поворота с 216-го километра автодороги М-2 «Крым» в сторону Щекино, Советска и Житово.

«Дата и время на видео актуальны. Ребята с Орла на Rover с886ну57rus про понятие прилегающей территории (а именно, выезд с АЗС) не слышали. Хорошо, что скорость была небольшая после поворота», – рассказал Илья.

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