новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?

«Накажи автохама»: что такое прилегающая территория?

Новое видео в нашей традиционной рубрике.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные нашими читателями в рубрику «Накажи автохама». Пользователь Илья поделился с нами видео, снятым видеорегистратором его автомобиля в районе поворота с 216-го километра автодороги М-2 «Крым» в сторону Щекино, Советска и Житово.
 
«Дата и время на видео актуальны. Ребята с Орла на Rover с886ну57rus про понятие прилегающей территории (а именно, выезд с АЗС) не слышали. Хорошо, что скорость была небольшая после поворота», – рассказал Илья.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: Toyota Camry и обгон по встречке на перекрестке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Toyota Camry и обгон по встречке на перекрестке
сегодня, в 08:14, 36 4261 3
«Накажи автохама»: паркуемся как хотим и где хотим?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: паркуемся как хотим и где хотим?
8 марта, в 19:59, 95 4332 6
«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую
Дежурная часть
«Накажи автохама»: не пропустил и подрезал скорую
8 марта, в 17:09, 64 5288 -15
«Накажи автохама»: нарушители с Одоевского шоссе наказаны
Дежурная часть
«Накажи автохама»: нарушители с Одоевского шоссе наказаны
8 марта, в 14:40, 34 5200 9
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут освободить от НДФЛ людей с небольшим доходом
В России могут освободить от НДФЛ людей с небольшим доходом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.