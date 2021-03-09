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В Узловой женщина разбила бокал об голову подруги

В Узловой женщина разбила бокал об голову подруги

Отмечали вместе Международный женский день, но в какой-то момент поругались и подрались.

В Узловой полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя женщинами, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 8 марта 42-летняя узловчанка в своей квартире распивала алкоголь с 28-летней подругой. В какой-то момент дамочки поссорились и гостья разбила об голову хозяйки стеклянный бокал. После этого потерпевшую доставили в больницу, а ее гостью - в отдел полиции.

Стражи порядка проводят мероприятия по выяснению деталей случившегося и степени тяжести причиненного вреда здоровью.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:31 +3
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