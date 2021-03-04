новости
новости
Регистрация
На новомосковском предприятии рабочему оторвало кисть

На новомосковском предприятии рабочему оторвало кисть

По факту происшествия проводится проверка.

Как стало известно Myslo, утром 4 марта в цехе одного из новомосковских предприятий произошел несчастный случай. По предварительным данным, рука рабочего попала в шнековый механизм устройства для смешивания сухих смесей. В результате мужчине оторвало кисть.

Коллеги вызвали пострадавшему скорую. По данным регионального Центра медицины катастроф, вызов поступил в 10.03, а в 10.21 бригада уже прибыла на адрес.

Пациенту сначала оказали помощь на месте, после чего его доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.

В дальнейшем врачи приняли решение о переводе пациента в больницу №71 города Москвы. Мужчину доставили в столицу с помощью вертолета санитарной авиации регионального Центра медицины катастроф.

Есть шанс, что пострадавшему удастся сохранить поврежденную конечность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
несчастный случайнесчастный случай на производстве
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2021 году инвестпроекты принесут в Тульскую область 12 млрд рублей
В 2021 году инвестпроекты принесут в Тульскую область 12 млрд рублей
В Туле открылась выставка осветительных приборов «До лампочки»: фоторепортаж
В Туле открылась выставка осветительных приборов «До лампочки»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.