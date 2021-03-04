На новомосковском предприятии рабочему оторвало кисть

Как стало известно Myslo, утром 4 марта в цехе одного из новомосковских предприятий произошел несчастный случай. По предварительным данным, рука рабочего попала в шнековый механизм устройства для смешивания сухих смесей. В результате мужчине оторвало кисть.

Коллеги вызвали пострадавшему скорую. По данным регионального Центра медицины катастроф, вызов поступил в 10.03, а в 10.21 бригада уже прибыла на адрес.

Пациенту сначала оказали помощь на месте, после чего его доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.

В дальнейшем врачи приняли решение о переводе пациента в больницу №71 города Москвы. Мужчину доставили в столицу с помощью вертолета санитарной авиации регионального Центра медицины катастроф.

Есть шанс, что пострадавшему удастся сохранить поврежденную конечность.