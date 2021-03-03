Как Тула готовится к масштабному паводку

Паводок в Тульской области ожидается в конце марта-начале апреля, но в областной столице готовятся к нему уже сейчас. Спасательно-поисковые службы разбирают в руслах рек заторы из деревьев, веток и мусора и освобождают прибрежные территории.

Первой стала река Воронка. Спасатели уже расчистили около 2,5 км: прошли 1-ый Лихвинский проезд, Лихвинскую улицу, Тупик р. Воронки, дошли до района торгового центра на Путейской. В течение полутора недель работы на Воронке завершат. После этого спасатели сразу же займутся расчисткой Тулицы, а затем – Упы.

Всего в областном центре в зоне риска три водоема – реки Воронка, Упа и Тулица. В потенциальную зону подтопления входят девять участков, на которых находятся около 250 домов. Паводок может затронуть около 650 жителей Тулы в Привокзальном, Пролетарском и Центральном территориальных округах. Частично может быть подтоплена территория 12 предприятий и трех мостов в д. Федоровка, Нижних Присадах и с. Берники.

В администрации Тулы надеются на штатную обстановку, но готовятся к худшему сценарию. Об этом сообщил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев:

– Снега в этом году выпало почти в два раза больше нормы, так что мы готовимся к масштабному паводку. Наша задача – минимизировать все связанные с ним негативные последствия. На паводок влияют три фактора: влагозапас в снеге, состояние почвы (промерзание и увлажнение) и погодные условия. По состоянию на 20 февраля, количество воды в снеге вдвое превышало норму, 28 февраля этот запас сократился. Сейчас он на 66% выше нормы.

Благоприятно на обстановке сказалась оттепель. Только за первый день потепления уровень снежного покрова сократился на треть. Но это не повод расслабляться, поэтому все работы проводятся в полной мере.

В 2012 году, когда снега тоже было много, уровень воды поднимался на 545 см. Для нас критическая отметка – 450 см. Надеемся, что в этом году мы ее не достигнем.

По словам главы администрации, оттепель также помогла чиновникам скорректировать работу, в том числе показала слабые места ливневок в городе.

Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков:

– Масштаб паводка на территории Тулы зависит от погодных условий и сброса гидротехнических сооружений. Влиять на погоду мы не можем, а вот с гидротехническими сооружениями ведем работу.

Подъем воды в Упе и Воронке зависит от сброса Щекинского водохранилища. В реке Воронке – еще и от Косогорского металлургического завода. Сейчас мы плотно взаимодействуем с Росгидрометом и этими предприятиями, регулируем сброс воды и мониторим уровень подъема в реках.

Риски в этом году огромные. Поэтому работа ведется по всем направлениям. Сотрудники территориальных управлений обходят жителей, находящихся в зоне возможного подтопления. Им объясняют, с кем можно связаться в случае ЧС. Также будет организовано дежурство спасателей на лодках, которые при необходимости смогут доставить людей на сушу, чтобы сходить в магазин, больницу и т. д. В 2012 году такие инциденты были.