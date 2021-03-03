новости
новости
Регистрация
Столичные полицейские задержали жестокую банду, орудовавшую в Тульской области

Столичные полицейские задержали жестокую банду, орудовавшую в Тульской области

На счету преступной группы – убийство, 11 разбойных нападений и другие эпизоды.

На заседания коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о пресечении деятельности банды, на счету которой более двух десятков преступлений:

– В октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении двух лидеров и шести участников вооруженной группы. На территории Московской и Тульской областей они совершили ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений.

Бандитов задержали сотрудники ГУУР МВД России и оперативники подмосковного главка. Преступная группа действовала на протяжении трёх лет, была хорошо оснащена и имела целый арсенал оружия.

В 2018 году в Подмосковье злоумышленники убили уроженца Молдавии – они вывезли труп жертвы на его автомобиле в лес, а машину сожгли. Также доказана причастность задержанных к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям 105, 162, 166, 158, 222, 226, 209 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу, ведётся следствие. Сыщики проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
задержание бандыпреступлениеуголовное делополицияразбойные нападенияубийство
Место
Московская областьТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы 8 марта ограничат движение и стоянку транспорта
В центре Тулы 8 марта ограничат движение и стоянку транспорта
Как Тула готовится к масштабному паводку
Как Тула готовится к масштабному паводку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.