Столичные полицейские задержали жестокую банду, орудовавшую в Тульской области

На счету преступной группы – убийство, 11 разбойных нападений и другие эпизоды.

На заседания коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о пресечении деятельности банды, на счету которой более двух десятков преступлений:

– В октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении двух лидеров и шести участников вооруженной группы. На территории Московской и Тульской областей они совершили ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений.

Бандитов задержали сотрудники ГУУР МВД России и оперативники подмосковного главка. Преступная группа действовала на протяжении трёх лет, была хорошо оснащена и имела целый арсенал оружия.

В 2018 году в Подмосковье злоумышленники убили уроженца Молдавии – они вывезли труп жертвы на его автомобиле в лес, а машину сожгли. Также доказана причастность задержанных к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия.

Возбуждены уголовные дела по статьям 105, 162, 166, 158, 222, 226, 209 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу, ведётся следствие. Сыщики проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.