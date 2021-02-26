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В Туле затруднено движение из-за неработающих светофоров и ДТП

В Туле затруднено движение из-за неработающих светофоров и ДТП

Выбирайте пути объезда!

В Туле сразу по нескольким адресам вышли из строя светофоры. Поломка есть на пересечении улиц Токарева и Октябрьской, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого. 

Большая пробка собралась на улице Рязанской. Около заправки Shell столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Помимо этого недалеко от заправки «Роснефть» также произошло столкновение автомобилей. Из-за двух ДТП осложнено движение от Восточного обвода в сторону Городского переулка.

Будьте внимательны и выбирайте пути объезда!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 08:44 +3
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