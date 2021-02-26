В Туле затруднено движение из-за неработающих светофоров и ДТП

В Туле сразу по нескольким адресам вышли из строя светофоры. Поломка есть на пересечении улиц Токарева и Октябрьской, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого.

Большая пробка собралась на улице Рязанской. Около заправки Shell столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Помимо этого недалеко от заправки «Роснефть» также произошло столкновение автомобилей. Из-за двух ДТП осложнено движение от Восточного обвода в сторону Городского переулка.

Будьте внимательны и выбирайте пути объезда!