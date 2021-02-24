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Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

Tele2 подводит первые итоги экологического проекта «Переплавка», в рамках которого в салонах принимают на переработку старые телефоны.

Жители Москвы и регионов, кольцом окружающих столицу, на первоначальном этапе проекта сдали уже порядка 800 устройств. «Переплавить» смартфон можно до 1 ноября 2021 года.

Второй год Tele2 реализует операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить жителей утилизировать их правильно. В 2019 году за три недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали на переработку свыше 1200 старых устройств.

Во время второй волны проекта количество сданных устройств увеличилось в четыре раза и уже превысило 4000. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители Поволжья – они принесли в салоны около 1000 гаджетов. Более 950 устройств «сплавили» на Урале. Бронза рейтинга у Москвы и области, а также окружающих девяти регионов – Ярославского, Костромского, Ивановского, Владимирского, Рязанского, Тульского, Калужского, Смоленского и Тверского. Здесь жители сдали порядка 800 телефонов.

Те, кто примет участие в программе до 1 ноября, получат сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а клиенты Tele2 – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, по сравнению с первой «Переплавкой» 2019 года на 23 п.п. увеличилось число тех, кто готов изменить свои привычки, чтобы улучшить экологию, – количество таких людей среди респондентов достигло 74%.

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