Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация по регионам России за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразился 32 541 житель региона, 30 104 вылечились, 1224 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек выздоровели, 9 скончались.