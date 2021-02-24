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Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания

Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 32 541 житель региона, 30 104 вылечились, 1224 умерли.

Ситуация по регионам России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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