Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 32 541 житель региона, 30 104 вылечились, 1224 умерли.
Ситуация по регионам России за сутки следующая:
вчера, в 11:07, 12 1463 -1
22 февраля, в 11:04, 20 1914 -1
21 февраля, в 20:00, 50 1111 0
21 февраля, в 11:00, 5 1793 0
Другие статьи по темам
Место