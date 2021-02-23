Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 130 случаев заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 32 411 жителей региона, 29 998 вылечились, 1215 умерли.
За сутки в российских регионах ситуация следующая:
вчера, в 11:04, 20 1663 -1
21 февраля, в 20:00, 50 999 0
21 февраля, в 11:00, 5 1683 0
20 февраля, в 11:35, 17 1866 0
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