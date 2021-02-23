Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 130 случаев заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 130 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 32 411 жителей региона, 29 998 вылечились, 1215 умерли.

За сутки в российских регионах ситуация следующая: