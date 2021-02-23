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Туляки стали чемпионами Европы по рукопашному бою

Туляки стали чемпионами Европы по рукопашному бою

Поздравляем наших ребят!

В Бресте завершились первенство и чемпионат Европы по рукопашному бою, который проходил с 19 по 21 февраля. Более 200 спортсменов из 8 стран оспаривали титул сильнейших в Европе.
 
Трое тульских спортсменов показали отличные результаты и получили звание чемпионов Европы. Это Егор Сенашкин (60 кг), Анна Шубина (50 кг), Яна Медведева (75 кг).
 
Еще одно золото в копилку спортивных достижений Тульской области завоевал наш спортсмен Ярослав Улитин (65 кг) в рамках первенства Европы.
 
В итоговом общекомандном зачете Россия, благодаря усилиям наших спортсменов, заняла первое место.
 
Подготовили тульских рукопашников Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз, Александр Бушин, Андрей Щербинин.
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сегодня, в 11:54 0
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