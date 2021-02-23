Туляки стали чемпионами Европы по рукопашному бою

В Бресте завершились первенство и чемпионат Европы по рукопашному бою, который проходил с 19 по 21 февраля. Более 200 спортсменов из 8 стран оспаривали титул сильнейших в Европе.

Трое тульских спортсменов показали отличные результаты и получили звание чемпионов Европы. Это Егор Сенашкин (60 кг), Анна Шубина (50 кг), Яна Медведева (75 кг).

Еще одно золото в копилку спортивных достижений Тульской области завоевал наш спортсмен Ярослав Улитин (65 кг) в рамках первенства Европы.

В итоговом общекомандном зачете Россия, благодаря усилиям наших спортсменов, заняла первое место.

Подготовили тульских рукопашников Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз, Александр Бушин, Андрей Щербинин.