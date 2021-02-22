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Верблюд, кобыла и венесуэльский амазон: сколько стоят самые дорогие животные в Туле

Верблюд, кобыла и венесуэльский амазон: сколько стоят самые дорогие животные в Туле

Приготовили для вас подборку питомцев с Avito, за которых придется отдать целое состояние.

Самым дорогим животным, которого предлагают купить в Туле, оказался двугорбый верблюд.

Владелец объявления уточняет: питомец племенной калмыцкой породы и элитных кровей.

Животному около двух лет. Ростом он 2-2,5 метра, а весит аж 1200 кг. Также есть верблюжата. Находятся верблюды в Астраханской области, но, вероятно, их готовы доставить в Тулу.

Экзотическое животное стоит от 800 000 рублей. Средняя цена - около миллиона рублей.

 

Тракененскую кобылу Хоста Эрика предлагают купить за 500 000 рублей. Кобыла 2012 года рождения, родилась на Рязанском конном заводе и до 4 лет была в табуне. Рост красавицы - 169 см в холке. 

Владелец пишет, что кобыла ласковая и безопасная в руках и знает много трюков - боковые, пируэт на шагу, плечо внутрь, начальный этап менок на галопе.

 

Третьим в списке самых дорогих животных с Avito стал венесуэльский синелобый амазон. Девочке 3,5 года, она много разговаривает, знает несколько песен, очень перспективная и умная малышка. Владелец утверждает, что питомец неконфликтный, тихий, добрый и ручной.

Амазона можно купить за 200 000 рублей.

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