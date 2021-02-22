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На обочине дороги под Тулой найдено тело мужчины

На обочине дороги под Тулой найдено тело мужчины

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Днём 22 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги в Щёкинском районе Тульской области  тела мужчины с телесными повреждениями.

По данному факту  следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время личность мужчины установлена.

Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления.

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