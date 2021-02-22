На обочине дороги под Тулой найдено тело мужчины

Днём 22 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги в Щёкинском районе Тульской области тела мужчины с телесными повреждениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время личность мужчины установлена.

Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления.