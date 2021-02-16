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Статистика за сутки: в Тульской области подтвердился еще 141 случай коронавируса

Статистика за сутки: в Тульской области подтвердился еще 141 случай коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердился 141 случай коронавируса, 164 человека выздоровели, семь скончались.

За весь период ковидом заразился 31 461 житель региона, вылечились 29 045, умерли 1153 человека.

За сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса, зафиксировано 459 летальных исходов, выздоровели 17 627 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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