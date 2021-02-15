новости
новости
Регистрация
Тульская область на пятом месте в России по индексу промышленного производства
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область на пятом месте в России по индексу промышленного производства

Среди регионов Центрального федерального округа мы занимаем второе место.

На оперативном совещании в областном правительстве обсудили объемы промышленного производства за прошлый год.

– Несмотря на спад экономической активности из-за пандемии коронавируса, нам удалось сохранить объемы промышленного производства. Индекс промышленного производства в Тульской области составил 112,4%. Это 2-е место в ЦФО и 5-е по России, – отметил губернатор Алексей Дюмин

Зампредседателя правительства региона Григорий Лаврухин сообщил, что Фонд развития промышленности Тульской области стал победителем Первого Всероссийского чемпионата по производительности труда. Фонд занял первое место в номинации «Региональные органы исполнительной власти/ Региональные центры компетенций».

Григорий Лаврухин подчеркнул, что этот результат говорит о высокой квалификации специалистов региона, а также об активности предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».

Фонд развития промышленности Тульской области создан в 2016 году. За пять лет поддержку получили 19 проектов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в экономику региона по этим проектам составил около 13 млрд рублей.

В 2020 году в рамках совместной работы региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили льготные займы на реализацию проектов девяти тульских предприятий на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Прирост объемов одобренного финансирования, по сравнению с 2019 годом, составил около 250%.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:45 −3
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиоперативное совещаниеиндекс промышленного производства
Люди
Алексей ДюминГригорий Лаврухин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Седова в Туле появятся фермерские торговые ряды
На ул. Седова в Туле появятся фермерские торговые ряды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.