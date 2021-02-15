Тульская область на пятом месте в России по индексу промышленного производства

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании в областном правительстве обсудили объемы промышленного производства за прошлый год.

– Несмотря на спад экономической активности из-за пандемии коронавируса, нам удалось сохранить объемы промышленного производства. Индекс промышленного производства в Тульской области составил 112,4%. Это 2-е место в ЦФО и 5-е по России, – отметил губернатор Алексей Дюмин

Зампредседателя правительства региона Григорий Лаврухин сообщил, что Фонд развития промышленности Тульской области стал победителем Первого Всероссийского чемпионата по производительности труда. Фонд занял первое место в номинации «Региональные органы исполнительной власти/ Региональные центры компетенций».

Григорий Лаврухин подчеркнул, что этот результат говорит о высокой квалификации специалистов региона, а также об активности предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».

Фонд развития промышленности Тульской области создан в 2016 году. За пять лет поддержку получили 19 проектов на общую сумму 4,3 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в экономику региона по этим проектам составил около 13 млрд рублей.

В 2020 году в рамках совместной работы региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили льготные займы на реализацию проектов девяти тульских предприятий на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Прирост объемов одобренного финансирования, по сравнению с 2019 годом, составил около 250%.