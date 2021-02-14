Топ самых высокооплачиваемых специальностей Тульской области

Согласно опубликованным* вакансиям, медицинская сфера – одна из самых высокооплачиваемых в Тульской области. Причем, достойную зарплату обещают не только в частных клиниках, но и в государственных.

Так, в областной онкологический диспансер требуется врач ультразвуковой диагностики на зарплату от 65 000 до 100 000 руб. Такое место в медучреждении одно.

Еще одна вакансия есть в Алексинской районной больнице. Здесь на зарплату в 100 000 рублей требуется заведующий отделением.

В сфере недвижимости также достойный уровень оплаты труда. В АН «Мой мир» менеджерам по продаже недвижимости обещают зарплату от 50 000 до 200 000 руб. в месяц. В этой же компании открыта вакансия риелтора, предполагаемый доход –от 60 000 до 200 000 руб. (Тула).

На весьма неплохую зарплату приглашает программиста– от 110 000 руб. ООО «Металлопрокатный завод» (Тула).

Агронома на зарплату до 100 000 руб. ждет ООО «Родниковое поле» (Веневский район, Татарники деревня).

Еще более высокую оплату труда обещает ООО «Агрофид Рус». Предприятию требуется ведущий ветеринарный врач высшей категории, зарплата – от 120 000 руб. Предприятие располагается в Ясногорском районе в д.Тайдаково.

Водителя категории Е на зарплату от 100 000 до 130 000 руб. приглашает компания JCAT (Тула).

*по данным портала «Работа в России».