Безработный житель Северо-Задонска ограбил школьника
К 18 годам злоумышленник уже накопил несколько судимостей. Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы.
В Северо-Задонске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некий злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон, после чего убежал.
Стражи порядка довольно быстро сумели установить личность преступника. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый за грабеж и кражу местный житель.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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