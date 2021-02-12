Безработный житель Северо-Задонска ограбил школьника

К 18 годам злоумышленник уже накопил несколько судимостей. Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы.

В Северо-Задонске полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон, после чего убежал.

Стражи порядка довольно быстро сумели установить личность преступника. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый за грабеж и кражу местный житель.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».