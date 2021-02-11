Что важно знать о сексе и чему верить в интернете: в Туле пройдет фестиваль для взрослых

С 20 февраля по 14 марта в Туле в культурном центре «Типография» пройдет просветительский фестиваль «Ликбез по взрослой жизни». Эксперты-спикеры поднимут важные социальные темы, а гости смогут задать вопросы и применить рассказанное на практике.



Фестиваль для тех, кто уже вырос, но всё еще не знает, как жить эту жизнь.

Быть взрослым непросто. Так много ответственности, и со всем справляйся сам. Если ты взрослый, значит, должен уже всё знать и уметь, а если не знаешь, то узнай. Только вот в выдаче Google информационный винегрет, а спросить стыдно и не у кого: все вокруг такие же взрослые. От этого возникает ощущение беспомощности, а ту самую ответственность за свою взрослую жизнь хочется кому-нибудь спихнуть.

Но на самом деле быть взрослым классно. Так много ответственности, и всю ее можно взять в свои руки. И сделать так, как хочется, чтобы хорошо было другим и тебе самому.

«Типография» позвала в Тулу других взрослых — они отлично разбираются каждый в своей области, а еще умеют внятно объяснять. Приходите слушать и, конечно, задавать вопросы!

Темы:

Как помогать, чтобы помощь дошла по адресу (16+) — Надежда Янкелевич, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Нужна помощь»;

(16+) — Надежда Янкелевич, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Нужна помощь»; Чему верить в интернете и в СМИ (16+) — Александра Шаргородская, шеф-редактор петербургского издания «Бумага», автор подкаста о возрасте «Молодость всё»;

(16+) — Александра Шаргородская, шеф-редактор петербургского издания «Бумага», автор подкаста о возрасте «Молодость всё»; Как помогать домашним животным (16+) — Мария Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных»;

(16+) — Мария Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных»; Что важно знать о сексе (18+) — Анна Малинина, практикующий психолог, магистр психологии, преподаватель, исследователь и просветитель в области сексуальности;

(18+) — Анна Малинина, практикующий психолог, магистр психологии, преподаватель, исследователь и просветитель в области сексуальности; Что нужно знать, столкнувшись с насилием (18+) — Анна Ривина, основательница центра «Насилию.нет»;

(18+) — Анна Ривина, основательница центра «Насилию.нет»; Как пользоваться своими правами (16+) — Дмитрий Макаров, член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России;

(16+) — Дмитрий Макаров, член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России; Как лечиться (16+) — Ольга Кашубина, медицинский журналист, шеф-редактор «Тинькофф-журнала», автор телеграм-канала «ШБмнк», автор книги «Как болел бы врач»;

(16+) — Ольга Кашубина, медицинский журналист, шеф-редактор «Тинькофф-журнала», автор телеграм-канала «ШБмнк», автор книги «Как болел бы врач»; Как быть с вредными привычками (18+) — Игорь Лазарев, врач психиатр-нарколог, к.м.н., главный врач клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге;

(18+) — Игорь Лазарев, врач психиатр-нарколог, к.м.н., главный врач клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге; Где взять актуальное образование (16+) — Галина Турчак — помогает учиться взрослым людям в онлайн-университете Skillbox и School of Education;

(16+) — Галина Турчак — помогает учиться взрослым людям в онлайн-университете Skillbox и School of Education; Какая работа будет востребована в будущем (16+) — Екатерина Шульман, политолог, публицист.

Расписание лекций и регистрация по ссылке.