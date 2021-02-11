Что важно знать о сексе и чему верить в интернете: в Туле пройдет фестиваль для взрослых
Одним из спикеров станет наша землячка, известный политолог и публицист Екатерина Шульман.
С 20 февраля по 14 марта в Туле в культурном центре «Типография» пройдет просветительский фестиваль «Ликбез по взрослой жизни». Эксперты-спикеры поднимут важные социальные темы, а гости смогут задать вопросы и применить рассказанное на практике.
Фестиваль для тех, кто уже вырос, но всё еще не знает, как жить эту жизнь.
Фестиваль для тех, кто уже вырос, но всё еще не знает, как жить эту жизнь.
Быть взрослым непросто. Так много ответственности, и со всем справляйся сам. Если ты взрослый, значит, должен уже всё знать и уметь, а если не знаешь, то узнай. Только вот в выдаче Google информационный винегрет, а спросить стыдно и не у кого: все вокруг такие же взрослые. От этого возникает ощущение беспомощности, а ту самую ответственность за свою взрослую жизнь хочется кому-нибудь спихнуть.
Но на самом деле быть взрослым классно. Так много ответственности, и всю ее можно взять в свои руки. И сделать так, как хочется, чтобы хорошо было другим и тебе самому.
«Типография» позвала в Тулу других взрослых — они отлично разбираются каждый в своей области, а еще умеют внятно объяснять. Приходите слушать и, конечно, задавать вопросы!
Темы:
- Как помогать, чтобы помощь дошла по адресу (16+) — Надежда Янкелевич, руководитель направления внешних коммуникаций фонда «Нужна помощь»;
- Чему верить в интернете и в СМИ (16+) — Александра Шаргородская, шеф-редактор петербургского издания «Бумага», автор подкаста о возрасте «Молодость всё»;
- Как помогать домашним животным (16+) — Мария Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных»;
- Что важно знать о сексе (18+) — Анна Малинина, практикующий психолог, магистр психологии, преподаватель, исследователь и просветитель в области сексуальности;
- Что нужно знать, столкнувшись с насилием (18+) — Анна Ривина, основательница центра «Насилию.нет»;
- Как пользоваться своими правами (16+) — Дмитрий Макаров, член Совета Московской Хельсинкской группы, старейшей действующей правозащитной организации в России;
- Как лечиться (16+) — Ольга Кашубина, медицинский журналист, шеф-редактор «Тинькофф-журнала», автор телеграм-канала «ШБмнк», автор книги «Как болел бы врач»;
- Как быть с вредными привычками (18+) — Игорь Лазарев, врач психиатр-нарколог, к.м.н., главный врач клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге;
- Где взять актуальное образование (16+) — Галина Турчак — помогает учиться взрослым людям в онлайн-университете Skillbox и School of Education;
- Какая работа будет востребована в будущем (16+) — Екатерина Шульман, политолог, публицист.
Расписание лекций и регистрация по ссылке.
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