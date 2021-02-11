Тулякам расскажут о повышенных налогах и льготах для малого бизнеса

Региональный ситуационный центр УФНС России по Тульской области приглашает физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей принять участие в вебинаре на тему «Особенности администрирования имущественных налогов, НДФЛ и страховых взносов в 2021 году».

Специалисты расскажут участникам об изменениях налогового законодательства в части администрирования НДФЛ и страховых взносов. Среди них – новые правила исчисления и уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам, введение дополнительной ставки НДФЛ в размере 15% для граждан с годовым доходам более 5 млн рублей, пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса и многое другое.