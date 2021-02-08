В Киреевском районе Lada влетела в Renault

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Накануне днем на 33-м километре автодороги Тула – Новомосковск (неподалеку от Кургана Славы) произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний водитель Lada Priora совершил столкновение с Renault Kangoo под управлением 49-летней женщины.

«В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Lada, девушка 2004 года рождения, которая получила различные травмы и была госпитализирована. Также пострадала пассажирка Renault, девушка 2003 года рождения, которая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.