Назван возраст умерших с COVID-19 туляков

По данным регионального оперативного штаба, со 2 по 8 февраля в Тульской области зарегистрировано 1155 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии ковидом заболели 30 253 человек.

1299 жителей Тулы и других районов области выздоровели от коронавируса. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 27 652 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 69 пациентов в возрасте от 31 года до 93 лет.

У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1085 человек.