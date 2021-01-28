В Тульской области обнаружили 23 незаконные врезки в сети газоснабжения

Нарушителям начислили за самовольно потребленный газ от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от мощности нелегального оборудования.

В 2020 году тульские газовики выявили 23 незаконных подключения к сетям газоснабжения. Во всех случаях поставщик газа обратился в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении нарушителей законодательства к ответственности. Самовольное подключенное газовое оборудование было отключено.

В досудебном порядке 15 граждан из 23 уже возместили материальный ущерб в сумме свыше 600 тысяч рублей.

В частности, на ул. Бытовой в Щекино гражданин, которому ранее отключили газ за неуплату, кустарным способом смонтировал трубопровод и врезал в действующий газопровод. До этого газовики неоднократно ликвидировали самовольные врезки данного абонента. Во время последнего рейда в домовладении была также обнаружена самовольно установленная газовая колонка. В связи с этим его дом полностью отключили от сети газоснабжения с подземного газопровода. Данный жилой дом состоит из двух квартир, собственник второй половины дома своевременно оплачивает потребленный газ. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения добросовестного абонента поставщик газа за счет своих средств смонтировал отдельный газопровод, с которого теперь осуществляется газоснабжение абонента второй части дома. В отношении самовольщика поставщик газа произвел доначисления за незаконно потребленный газ и обратился в суд для принудительного взыскания. В декабре 2020 года судебные приставы взыскали с должника 106 тысяч рублей за газ и госпошлину в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю закона придется заплатить административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Для восстановления газоснабжения гражданину нужно будет оплатить работы по отключению и подключению. С учетом того, что для отключения подачи газа пришлось реконструировать систему газоснабжения домовладения, дополнительные затраты составят свыше 60 тысяч рублей. В конечном итоге незаконные действия для нарушителя выльются в сумму свыше 180 тысяч рублей.

– Незаконное подключение газового оборудования и самовольная врезка в газопровод являются социально опасными действиями, создают угрозу жизни и здоровью граждан и могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации, взрыву, пожару и гибели людей, – отметил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев.