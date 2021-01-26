Прокуратура начала проверку информации тульской «Лизы Алерт» о бездействии полиции при поисках пенсионера

В ходе нее будет дана оценка действиям полицейских, а также проверена озвученная поисковиками информация.

Прокуратура Тульской области организовала проверку на основании публикации на портале Myslo статьи о том, что в Богородицком районе пропавший пенсионер умер, пока полиция «воспитывала» волонтера «Лизы Алерт».

Напомним, историю о поисках 70-летнего жителя пос. Бегичевский рассказал руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус. По его словам, 24 января сотрудники МО МВД России «Богородицкий» забрали в отдел полиции двоих добровольцев, тем самым не позволив волонтерам начать поиск пропавшего пенсионера. Спустя пять часов после задержания тело мужчины было обнаружено волонтерами.

В полиции эту информацию опровергли и пояснили со ссылкой на результаты судмедэкспертизы, что мужчина умер еще до начала поисков.

Окончательную точку в этом вопросе поставит прокуратура, которая по результатам проверки и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.